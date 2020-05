Em Washington, estudantes de beca e capelo se formam dentro do carro por conta da pandemia

WASHINGTON - Gisselle Brown afirma que a formatura dos seus alunos do Ensino Médio neste ano seria um momento "agridoce": felicidade por deixar a escola e tristeza por não poder celebrar o rito de passagem em meio ao isolamento para evitar o contágio pelo coronavírus. Por isso, a diretora de serviço do apoio ao estudante da escola Basis DC, em Washington, resolveu testar algo diferente: "pensamos nessa celebração de dentro dos carros", conta.

Os formandos se arrumaram como se fossem para a cerimônia, com beca e capelo, e sentaram no banco do passageiro dos carros dos seus pais para uma "desfile" na rua da escola. Por cerca de 30 minutos, por volta das 16h da segunda-feira 18, os carros passavam buzinando, enfileirados, na 8th Street em Washington, enquanto os jovens acenavam pela janela para os professores e funcionários da escola, que aplaudiam da rua, com máscaras de proteção.

Nesta época do ano, seria comum encontrar formandos andando de beca pelas ruas de cidades como Nova York e Washington a caminho da cerimônias de colação de grau. As proximidades das faculdades e escolas ficariam lotadas de parentes e desconhecidos cumprimentariam os alunos que desfilam orgulhosos com o capelo na cabeça. Mas, em 2020, as escolas e faculdades dos Estados Unidos fecharam em meados de março, em razão da epidemia de coronavírus. As formaturas foram canceladas e as cerimônias de diplomação ocorrem agora de maneira virtual.

Empresas e gigantes de tecnologia como Youtube e Facebook têm organizado grandes formaturas virtuais para os formandos de 2020, com direito a discurso de personalidades como o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, a cantora Lady Gaga e a apresentadora Oprah Winfrey. Os eventos online começaram na semana passada e devem se estender até a primeira semana de junho.

Mas professores e funcionários da Basis DC sentiram que seria necessário dar aos alunos algo além do encontro pelas telas do computador. "É uma experiência diferente e nós sabíamos disso. Eles não vão ter os oradores, os paraninfos, eles não vão poder estar juntos. Achamos que seria legal que se sentissem parabenizados e pudessem se despedir da escola", diz Gisselle.

Os 42 alunos são a primeira classe a se formar tendo estudado desde o quinto ano na Basis DC. Os mais de 600 alunos da Basis DC das demais séries estão em aulas online, terminando o ano letivo.

Ainda não há previsão sobre como as escolas vão retomar as aulas presenciais no próximo semestre nos EUA e algumas universidades americanas, como a do Estado da Califórnia, anunciaram que pretendem seguir com aulas online até o final de 2020.