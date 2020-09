Em Wisconsin, Biden se encontra com família de homem negro baleado por policial branco

KENOSHA, EUA - O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, e sua mulher, Jill, se reuniram nesta quinta-feira, 3, com parentes do jovem negro Jacob Blake, gravemente ferido por um policial branco em Kenosha, no Estado americano de Wisconsin. O incidente desencadeou uma nova onda de distúrbios violentos na semana passada.

O ex-vice-presidente e sua mulher se encontraram em privado com a família Blake ainda no aeroporto de Milwaukee, a maior cidade de Wisconsin, onde desembarcou. Segundo sua campanha, estavam presentes o pai e três irmãos de Blake. A mãe do rapaz conversou com Biden por uma chamada de vídeo. Em seguida, Biden seguiu para Kenosha, a cerca de 55 km de Milwaukee.

O encontro aconteceu três dias depois de o presidente Donald Trump visitar a cidade, caminhar por escombros de um imóvel destruído durante os protestos, mas não se encontrar com a família do rapaz, que foi baleado pelas costas à queima-roupa pelo policial na frente dos filhos. Blake continua internado e está paralisado da cintura para baixo.

Segundo análise do jornal New York Times, a viagem de Biden ao Wisconsin é uma rara visita à região que deve dar a ele uma importante abertura para abordar a injustiça racial e continuar a divulgar sua mensagem de que o presidente Trump tem alimentado as chamas da violência no país.

Biden tem permanecido a maior parte do tempo fechado em sua casa no Estado de Delaware desde que começou a pandemia de coronavírus nos Estados Unidos. Ele tem 77 anos. A viagem de hoje deve ser um momento significativo para ele.

Os republicanos passaram sua convenção na semana passada pintando um quadro de um Partido Democrata que tolera a violência nas ruas e está ansioso para cortar o financiamento da polícia, distorcendo a posição de Biden sobre o tema. Biden repudiou essa caracterização em um discurso em Pittsburgh na segunda-feira, declarando: “Tumultos não são protestos. Saquear não é protestar.”

Ele tem hoje outra oportunidade de transmitir essa mensagem em Kenosha, ainda abalada com o episódio de brutalidade policial e os protestos subsequentes com surtos esporádicos de violência e saques.

Ao mesmo tempo, Biden tem procurado demonstrar seu compromisso em enfrentar a injustiça racial nos Estados Unidos com relação à polícia e em outros aspectos da sociedade. Sua campanha lançou um novo anúncio nesta quinta-feira que mostra Biden e sua companheira de chapa, a senadora Kamala Harris, falando em termos diretos sobre a violência policial e a justiça racial.

Também na quinta-feira, Trump irá para Latrobe, Pensilvânia, a leste de Pittsburgh, onde reunirá simpatizantes em um Estado crucial e anunciará uma concessão federal para o aeroporto da cidade.

Os eventos de hoje ilustram a pressão crescente que cada candidato está enfrentando em seu próprio partido. Os democratas estão ansiosos para que Biden comece a aparecer em Estados decisivos, especialmente do meio-oeste como Wisconsin, onde Hillary Clinton achou que venceria, mas não conseguiu.

Enquanto isso, os republicanos estão ficando nervosos com as pesquisas que continuam a mostrar que Trump está atrás em vários dos Estados que levou em 2016 e acreditam que ele deve manter a Pensilvânia em sua estratégia para vencer.

Uma pesquisa divulgada pela Fox News na quarta-feira mostrou Biden com uma vantagem de oito pontos porcentuais em Wisconsin, mas uma outra, da Universidade de Monmouth com eleitores da Pensilvânia, sugeriu que Trump estava estreitando a vantagem de Biden lá./NYT e EFE