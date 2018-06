Embaixada confirma morte de 2 americanos em Cabul Dois cidadãos norte-americanos estavam entre as 21 pessoas mortas em um atentado suicida do Taleban em popular restaurante de Cabul, disse neste sábado a embaixada dos Estados Unidos na capital afegã. "A embaixada dos EUA confirmou que pelo menos dois cidadãos norte-americanos estavam entre as vítimas do ataque terrorista da noite passada em Cabul", informou por meio de sua página no Twitter. Fonte: Dow Jones Newswires.