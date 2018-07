Embaixada da Alemanha no Sudão é invadida

O Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que a polícia sudanesa está confrontando a multidão que tenta tomar sua embaixada em Cartum - que é vizinha da alemã. O Ministério não confirmou quantas pessoas estão dentro do local.

As forças de segurança estão utilizando gás lacrimogêneo para conter os manifestantes, que queimam carros e atiram latas de lixo. Alguns manifestantes escalaram até o teto da embaixada alemã, enquanto outros atacaram sua fachada. Eles tiraram a bandeira do país e a substituíram por um estandarte islamita. As ruas do entorno foram bloqueadas pela turba, para impedir a chegada dos bombeiros.

Um protesto parecido resultou na invasão do consulado dos Estados Unidos em Benghazi, Líbia, onde foi morto o embaixador Christopher Stevens, na quarta-feira. As informações são da Associated Press e Dow Jones.