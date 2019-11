Embaixada da Argentina abriga ministro de Evo em La Paz

BUENOS AIRES - O ex-ministro do governo boliviano Carlos Romero está abrigado na Embaixada da Argentina em La Paz por razões humanitárias, afirmou uma fonte do Ministério das Relações Exteriores em Buenos Aires à agência France-Presse.

Romero era até domingo um membro do gabinete do ex-presidente Evo Morales, que renunciou sob pressão militar e violentas manifestações de rua.

"O ministro está seguro. No momento, essa é sua condição. Não há pedido de asilo. A Argentina cumpre sua tradição de hospitalidade em situações de risco pessoal", afirmou a fonte que solicitou para não ser identificada.

A oposição questionou Evo a legitimidade do resultado que o reelegeu. Depois da opinião da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades nas eleições, Evo havia pedido uma nova votação.

A decisão não foi suficiente para aplacar a revolta social e os ataques a funcionários e apoiadores do governo.

As forças armadas exigiram a renúncia de Evo, enquanto as forças de segurança produziram revoltas em diferentes partes do país apoiadas nas ruas por grupos civis oposicionistas.

Opositor na Embaixada do Brasil

Em 2012, o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, opositor de Evo, refugiou-se por 15 meses na Embaixada do Brasil em La Paz. Então senador pela coalizão Plano de Progresso para a Bolívia - Convergência Nacional, partido de extrema direita, Molina era acusado pelo governo Evo de cometer irregularidades como dano econômico ao Estado, estimado na época em US$ 1,7 milhão, e respondia a mais de 20 processos.

Molina conseguiu asilo no Brasil no ano seguinte após alegar ser vítima de perseguição política. Sua fuga causou dissabores ao governo brasileiro e levou à demissão do então chanceler, Antonio Patriota. Ele viveu na capital federal até 2017, quando morreu em um acidente aéreo em Luziânia (GO). / AFP