Embaixada da França no Iêmen ficará fechada até 2ª feira

A França também tirará, temporariamente, os funcionários não-essenciais do Iêmen e manterá uma equipe "mínima" no país, disse o ministério. A França, normalmente, tem cerca de 30 autoridades na embaixada no Iêmen.

Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da França disse, no sábado, que o governo francês havia decidido fechar a embaixada no domingo e na segunda-feira devido a preocupações com segurança.

EUA e Reino Unido também fecharam suas embaixadas no Iêmen e retiraram parte de seus funcionários do país. As autoridades norte-americanas também pediram que seus cidadãos deixem o Iêmen imediatamente.

O fechamento das embaixadas ocorreu depois que o Departamento de Estado dos EUA emitiu um alerta sobre possíveis ataques relacionados a Al-Qaeda na região. Fonte: Dow Jones Newswires.