Embaixada da França no Iêmen ficará fechada até 4ªfeira

No sábado, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores havia anunciado que a decisão do governo francês de fechar a embaixada no Iêmen fora motivada por

questões de segurança, após receber informações. O Ministério não divulgou qualquer detalhe sobre essa informação.

A decisão francesa ocorreu após medida semelhante do ministério do Reino Unido, que também anunciou o fechamento de sua embaixada no Iêmen.

As medidas foram tomadas depois da divulgação de um relatório do governo dos EUA que dizia que um braço da Al-Qaeda estava preparando ataques contra interesses ocidentais no Oriente Médio. Fonte: Dow Jones Newswires.