Embaixada da Rússia em Trípoli é atacada

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse à rádio Ekho Moscou que os agressores abriram fogo e tentaram invadir a embaixada na capital líbia, mas aparentemente não conseguiram entrar.

No ano passado, um ataque ao Consulado dos Estados Unidos em Benghazi resultou na morte do embaixador norte-americano na Líbia e de mais três integrantes do corpo diplomático. Fonte: Associated Press.