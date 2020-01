Embaixada dos EUA em Israel alerta americanos para possíveis ataques

A embaixada dos Estados Unidos em Israel fez um alerta para os cidadãos americanos para o caso de ataques com foguetes ou morteiros nesta segunda-feira, 6. O site da embaixada informou que a situação é de "muita cautela" para americanos em Israel, Jerusalém, na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

As tensões no Oriente Médio estão mais elevadas desde que o governo dos Estados Unidos matou um alto militar iraniano na última quinta-feira, 2, o general Qassim Suleimani, considerado um herói nacional. O velório do general levou milhares de cidadãos às ruas de Teerã para o seu funeral.

Israel, um aliado importante dos Estados Unidos e adversário de longa data dos iranianos, tem agido de maneira discreta desde o ataque. Os EUA afirmaram, ainda, que vão bombardear o Irã se Teerã retaliar o ataque. Um ex-líder da Guarda Revolucionária do Irã chegou a sugerir que a cidade israelita de Haifa poderia ser um alvo caso os americanos atacassem o Irã.

Iranianos lotam as ruas de Teerã para homenagear o general Suleimani

De acordo com a TV estatal do Irã, a multidão foi formada por milhões de iranianos, que se alternavam entre explosões de tristeza e de fúria, com gritos como “Morte à América!” e “Morte a Israel!”. Dentre a multidão, também estava presente o chefe do movimento palestino Hamas, Ismail Haniyeh.

Ao longo da caminhada, foram queimadas bandeiras dos EUA e de Israel, enquanto homens e mulheres pediam vingança pela morte de Suleimani. Um homem foi visto carregando uma placa em que era possível ler a hashtag #SevereRevenge (“Vingança cruel”), slogan que também tem ganhado as redes sociais de iranianos. / Com informações da AP e da AFP