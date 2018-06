Embaixada ocidentais no Paquistão recebem ameaças Várias embaixadas ocidentais em Islamabad receberam nesta quarta-feira cartas contendo um pó suspeito e ameaças de envenenamento de soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão, informaram autoridades paquistanesas.