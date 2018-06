Governo Trump quer exigir senhas de redes sociais de solicitantes de visto

WASHINGTON - As embaixadas americanas poderão exigir as senhas de acesso a redes sociais dos solicitantes de visto americano, com o objetivo de estabelecer controles ainda mais rígidos, declarou o secretário de Segurança Nacional, John Kelly, na terça-feira.

A medida visa reforçar os controles prévios dos visitantes e eliminar os que possam constituir uma ameaça à segurança. Trata-se do que o presidente dos EUA, Donald Trump, qualificou como "verificação extrema".

A determinação afeta particularmente os cidadãos de sete países de maioria muçulmana - Irã, Síria, Líbia, Iraque, Somália, Sudão e Iêmen -, cujos procedimentos de controle ainda são muito frágeis, alegou Kelly.

"Queremos ter a possibilidade de consultar suas redes sociais com as senhas", declarou ele em uma audiência na Comissão de Segurança Interna da Câmara de Deputados.

"É muito difícil fazer controles verdadeiros nesses países, nesses sete países (...), mas se vierem, queremos poder ver os sites que visitam e nos deem suas senhas para que saibamos o que fazem na internet", disse Kelly. "Se não quiserem cooperar, não entram" nos EUA, completou o secretário. / AFP