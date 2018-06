Embaixadas dos EUA no Afeganistão e Tailândia alertam sobre possíveis protestos As embaixadas dos EUA no Afeganistão e na Tailândia fizeram alertas sobre potenciais protestos antiamericanos e violência devido à divulgação de um relatório do Senado que expôs duras técnicas de interrogatório utilizadas pela CIA em suspeitos de terrorismo.