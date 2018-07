Embaixadas dos EUA no Iêmen e no Egito são palcos de violência

SANÁ - As embaixadas dos EUA no Iêmen e no Egito foram palcos de invasão e confronto, respectivamente, entre o final da noite de quarta-feira, 12, e a madrugada desta quinta-feira, 13. O saldo até o momento é de 13 pessoas feridas.

Centenas de manifestantes invadiram nesta madrugada a Embaixada norte-americana em Saná, capital do Iêmen, durante um protesto contra um vídeo sobre o profeta Maomé considerado blasfemo pelos muçulmanos, que já causou ataques violentos contra legações americanas na Líbia e no Egito.

Segundo informações da Agência EFE, os manifestantes derrubaram a porta principal do complexo da legação diplomática, onde também fica a residência do embaixador.

Cairo

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas na noite de quarta-feira, 12, em confrontos entre manifestantes e policiais nas imediações da embaixada dos Estados Unidos no centro do Cairo, informou nesta quinta-feira o Ministério de Saúde do Egito. O chefe do Departamento de Primeiros Socorros do Ministério, Ahmad al Ansari, citado pela agência de notícias estatal "Mena", explicou que 11 pessoas foram atendidas em ambulâncias no local, enquanto outras duas foram internadas em um hospital.

Segundo a "Mena", soldados da Segurança Central mantêm fechadas, nesta manhã de quinta-feira, 13, todas as ruas de acesso à legação diplomática, depois dos confrontos da madrugada anterior entre as forças da ordem e manifestantes acampados na região. A televisão egípcia mostrou ao vivo hoje imagens da situação nos arredores do complexo, onde dezenas de jovens seguem lançando pedras contra a barreira policial, que responde com gás lacrimogêneo.

Os choques começaram após a polícia tentar desmontar um acampamento feito junto à sede diplomática por manifestantes que protestam contra um vídeo realizado nos EUA por um cidadão israelense-americano - segundo informaram meios de comunicação desse país -, no qual a figura do profeta Maomé é ridicularizada. O acampamento foi erguido depois dos protestos de terça-feira frente à embaixada, nos quais vários manifestantes conseguiram escalar o muro do complexo, arrancar a bandeira dos EUA e substituí-la por outra que dizia "Não há Deus maior que Alá e Maomé é seu profeta".

Durante os distúrbios de ontem à noite, os agentes usaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que responderam com pedras e garrafas, indicou a agência, que acrescentou que um veículo policial foi incendiado. Entre os feridos há um oficial da polícia e quatro agentes, e nove pessoas foram detidas após os incidentes, de acordo com a "Mena". O controvertido vídeo foi supostamente o estopim do protesto frente ao consulado americano em Benghazi, no leste da Líbia, que acabou na noite de terça-feira em um ataque contra o edifício no qual morreu o embaixador Christopher Stevens e três funcionários da legação.

