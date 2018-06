Embaixadas fecham em alguns países nesta semana

Segundo o porta-voz do departamento, Jen Psaki, a decisão de manter as embaixadas fechadas "não representa um indício de que existe uma nova ameaça". Além disso, ele afirmou que manter as sedes fechadas "é um sinal de nosso compromisso em exercer e maneira cautelosa e dar os passos apropriados para proteger os nossos funcionários, incluindo os locais e também os visitantes"

As embaixadas que ficarão fechadas nesta semana estão no Egito, na Jordânia, na Líbia, na Arábia Saudita e no Kuwait, entre outros países. Os Estados Unidos resolveram reabrir nesta segunda-feira as unidade de Cabul e Bagdá.

O governo do presidente norte-americano, Barack Obama anunciou na sexta-feira que as embaixadas ficariam fecgado no domingo. O Departamento de Estado emitiu um alerta global de viagens, no qual advertiu que a Al-Qaeda e os seus aliados poderiam atacar interesses de Washington ou privados do país. Fonte: Associated Press.