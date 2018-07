Embaixador designado do Japão à China é hospitalizado O embaixador designado do Japão para a China foi hospitalizado nesta quinta-feira, após ter ficado inconsciente em Tóquio dois dias após ser nomeado ao cargo. O porta-voz do governo japonês, Osamu Fujimura disse que o embaixador Shinichi Nishimiya foi encontrado desmaiado na rua perto de casa. O governo japonês negou que o diplomata tenha sido vítima de um crime, mas não ofereceu mais detalhes. Segundo relatos de transeuntes, ele caminhava na rua perto de casa e desmaiou, sendo levado rapidamente por uma ambulância a um hospital.