Embaixador diz não acreditar em ataque de Israel O embaixador do Irã no Brasil, Mohammad Ghanezadeg Ezabadi, disse ontem durante palestra no Rio que "Israel não tem coragem de atacar o Irã", mas que, se isso acontecer, a resposta iraniana será imediata. "Nosso líder da revolução deu a mensagem de que qualquer ataque ao Irã terá resposta no mesmo nível", afirmou o diplomata.