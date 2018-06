Embaixador dos EUA em Cabul deixará cargo O embaixador dos EUA em Cabul, Ryan Crocker, anunciou que deixará seu posto antes do previsto. Croker - que foi embaixador no Paquistão, no Iraque e na Síria - foi nomeado há dez meses como chefe da Embaixada dos EUA no Afeganistão e deveria permanecer no cargo durante dois anos. No entanto, alegando "motivos de saúde", o diplomata disse que abandonará suas funções nos próximos meses.