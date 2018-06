Locke, que é casado e tem três filhos, assumiu o posto em agosto de 2011 e foi o primeiro descendente de chineses a exercer a função. Ele disse, em nota, que estava orgulhoso do trabalho da Embaixada e do Consulado do EUA na China, inclusive do esforço para aumentar as exportações norte-americanas para o país asiático e da redução do tempo para a obtenção de vistos entre os dois aliados. Fonte: Associated Press.