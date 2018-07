Embaixador morreu asfixiado, diz médico que o atendeu

O médico afirmou que o Stevens teve "asfixia severa" aparentemente por ter inalado fumaça, mas que não tinha outros ferimentos. Ele contou que o embaixador foi levado ao Centro Médico de Benghazi na noite de terça-feira.

Stevens e mais três funcionários da representação diplomática foram mortos durante a invasão do consulado por líbios revoltados com um filme que ridiculariza o profeta Maomé. As informações são da Associated Press.