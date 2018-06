Mundo entrará em 'situação de Guerra Fria' se represálias a Moscou continuarem, diz embaixador russo

JACARTA - O embaixador russo na Austrália, Grigory Logvinov, disse nesta quarta-feira, 28, que o mundo entrará em uma "situação da Guerra Fria" se os países ocidentais continuarem com suas represálias a Moscou, em resposta ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no sul da Inglaterra, no dia 4 de março.

"O Ocidente precisa entender que a campanha anti-Rússia não tem futuro", disse Logvinov a repórteres em Camberra. "Se isso continuar, estaremos profundamente em uma situação de Guerra Fria."

O embaixador afirmou ainda que o número de países que expulsaram representantes russos "não é significativo", e que não sabe como Moscou retaliará a Austrália, que anunciou que expulsaria dois diplomatas.

A Rússia nega qualquer participação no ataque a Skripal e sua filha, Yulia. Os dois continuam hospitalizados em estado grave. Os EUA e diversos governos europeus expulsaram mais de 100 diplomatas russos em resposta ao envenenamento do ex-agente.

Logvinov rejeitou as acusações de que a Rússia esteja envolvida na ação e ressaltou que o país ainda precisa decidir sobre sua resposta às ações diplomáticas dos aliados britânicos. "Eu disse que não temos evidências. O Reino Unido se negou a dar qualquer evidência. Eles se negaram a seguir os protocolos da Convenção de Proibição de Armas Químicas", disse ele. / AP