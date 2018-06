Embaixador sírio critica encontro em apoio à oposição

A Jordânia sedia o encontro "Amigos da Síria" com outros dez países nesta quarta-feira. O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, está participando da reunião, assim como autoridades da Turquia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. O encontro é uma preparação para as conversas internacionais sediadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), planejadas para o mês que vem.

Suleiman criticou os países árabes por participarem da reunião, dizendo que eles estão ajudando Washington em sua "agressiva guerra terrorista, juntamente com Israel, para destruir a Síria". As informações são da Associated Press.