Embaixador sírio para o Iraque desertou, diz oposição

Texto atualizado às 20h36

DAMASCO - O embaixador da Síria para o Iraque, Nawaf Fares, desertou, segundo informou Khaled Khoja, membro do Conselho Nacional Sírio, oposição ao governo de Bashar Assad.

"Declaro que me juntei, a partir deste momento, às fileiras da revolução do povo sírio", disse Fares em vídeo publicado no Facebook. De acordo com Khoja, o embaixador busca asilo político na Turquia.

A deserção é uma entre as de mais alto escalão no levante, que já dura 17 meses. No último dia 6, um integrante da cúpula do regime de Assad desertou e foi para a França. A notícia foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores de Paris, Laurent Fabius.

