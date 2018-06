Segundo fontes, homens armados tentaram sequestrar a embaixadora enquanto ela deixava uma loja no distrito de Hada, no sul da cidade, onde ficam as embaixadas estrangeiras. Os homens atacaram o veículo diplomático da alemã, atiraram contra o segurança e, em seguida, fugiram com o carro. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.