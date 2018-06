Embaixadora dos EUA na Índia pede demissão

Em um comunicado publicado no site da embaixada dos EUA na Índia, Powell não forneceu mais detalhes sobre a sua decisão, mas disse que já havia planejado a sua saída há algum tempo.

A renúncia ocorre em um momento difícil para Índia, que realizará eleições na próxima semana. A saída de Powell ganha evidência em um momento em que as relações diplomáticas entre os dois se estremeceram depois da detenção da diplomata indiana Devyani Khobragade, em Nova York, sob a acusação de fraude de documentos e omissão de informações sobre a sua empregada doméstica.

Em Washington, uma das porta-vozes do Departamento de Estado, Marie Harf, negou que a decisão de Powell tenha a ver com as tensões diplomáticas entre os países.

"A renúncia de Powell não está de forma alguma relacionada com qualquer tensão ou com qualquer situação recente", disse Harf. Fonte: Associated Press.