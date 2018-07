Embaixadora/Equador debate caso Assange com Correa Anna Alban, embaixadora do Equador em Londres, vai se reunir em Quito, nas próximas horas, com o presidente Rafael Correa para analisar o pedido de asilo político do fundador e editor-chefe do WikiLeaks, Julian Assange, que está refugiado na representação diplomática equatoriana em Londres.