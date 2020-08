Embaixadores da União Europeia cobram diálogo do governo com a oposição na Bielo-Rússia

MINSK - Os embaixadores da União Europeia em Minsk advertiram nesta quinta-feira, 27, o ministro das Relações Exteriores da Bielo-Rússia que consideram inaceitáveis a abertura de ações judiciais contra oposicionistas que participam de protestos contra o governo. Os diplomatas europeus pediram que as autoridades da ex-república soviética aceitem o diálogo.

A reunião com o ministro das Relações Exteriores, Vladimir Makei, acontece em um momento em que a União Europeia decide as sanções que vai impor a altos funcionários bielo-russos que supostamente estão envolvidos na repressão aos manifestantes e na fraude eleitoral do último pleito.

Leia Também Arte de rua com mensagens de protesto se espalha pelas ruas da Bielo-Rússia

"Os diplomatas europeus destacaram que a culpabilização de membros do Conselho de Coordenação pelos motivos assinalados pelas autoridades é inaceitável", comunicou a delegação da UE no país.

O Conselho de Coordenação foi criado pela oposição bielo-russa para instaurar uma transição de poder, com a saída do presidente Alexander Lukashenko - no cargo desde 1994 e reeleito em um pleito controvertido, com diversas denúncias de fraude - que enfrenta manifestações populares frequentes desde 9 de agosto.

Milhares de pessoas saíram às ruas de todo o país, enfrentando a repressão das forças de segurança, para pressionar o governo a renunciar.

O conselho está sendo investigado por "atentado à segurança nacional", e vários de seus componentes já foram convocados a prestar esclarecimentos. Uma das mais famosas representantes é a escritora vencedora do prêmio Nobel Svetlana Alexiévich, que foi chamada pelas autoridades na quarta-feira, 26.

Os diplomatas da UE também solicitaram acesso às prisões onde estão sendo detidos os manifestantes, alvo de denúncias de maus tratos e tortura por presos liberados./ AFP