Embarcação afunda e 10 morrem na Guiné Bissau

BISSAU - Ao menos 10 pessoas morreram e outras permanecem desaparecidsa deopis de um naufrágio próximo das ilhas de Menegue e Canhabaque, em Guiné Bissau, informaram fontes portuárias do país.

O acidente ocorreu no domingo, quando afundou em alto mar uma canoa onde viajavam mais de 20 pessoas que se dirigiam à uma região de cultivo de arroz.

Até o momento, dez cadáveres foram recuperados. O mau tempo e a sobrecarga na embarcação podem ser as causas do naufrágio, disseram as autoridades.

O país de 1,6 milhão de habitantes enfrenta sérios problemas de infraestrutura e de mobilidade. Moradores criticaram que as equipes de resgate tardaram para prestar socorros e que o acidente evidencia a necessidade do governo local proporcionar embarcações de transporte adequadas para que a população possa locomover-se de maneira segura entre as ilhas. / EFE