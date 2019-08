Embarcações naufragam e deixam pelo menos 19 mortos nas Filipinas

MANILA - Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 12 estão desaparecidas após o naufrágio de três embarcações causado pelo mau tempo na região central das Filipinas, informaram neste domingo, 4, os serviços de emergência locais.

Os naufrágios ocorreram no último sábado, 3, em águas do arquipélago filipino entre a cidade de Iloilo e a província de Guimaras em meio a ressaca e fortes chuvas, segundo o Conselho Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.

As embarcações naufragadas são o Chi-chi, com 4 tripulantes e 43 passageiros a bordo, o Kezziah, com 4 tripulantes, e o Jenny Vince, onde estavam 34 passageiros e 4 tripulantes.

Pelo menos 59 pessoas resgatadas dos naufrágios foram atendidas pelos serviços de emergência e a Cruz Vermelha. / EFE