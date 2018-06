Embarcações viram e matam 70 imigrantes na Líbia

De acordo com comandante da unidade local da guarda costeira, Ali Sarti, os barcos de patrulha resgataram alguns imigrantes que ainda estavam numa embarcação "quebrada e danificada no meio do mar" antes do amanhecer nesta segunda-feira.

Segundo a guarda costeira, uma das embarcações transportava pelo menos 250 imigrantes, mas um dos 36 sobreviventes disse à Associated Press que apenas 105 pessoas estavam à bordo. "Tinha um problema no barco, três mulheres e um bebê morreram", disse o sobrevivente que preferiu não se identificar. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o acidente do segundo barco.

A Líbia se tornou rota de fuga para os imigrantes da África subsaariana desde a derrubada do ditador Muamar Kadafi, em 2011. O número de refugiados que tenta fugir para Europa nas embarcações ilegais na costa do país aumentou e chegou aos milhares nos últimos anos com o agravamento dos conflitos na Síria, Iraque, Oriente Médio e África. Segundo a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), de janeiro até agora 110 mil pessoas foram resgatadas, mas pelo menos 1.889 morreram tentando fazer a perigosa travessia para o continente europeu. Fonte: Associated Press.