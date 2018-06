Embargo aéreo da Arábia Saudita se limita a companhias aéreas do Catar

ABU DHABI - O embargo aéreo imposto ao Catar desde que o começo da crise diplomática no Golfo envolve apenas as companhias aéreas catarianas ou as registradas naquele país, informou na terça-feira, 13, a Autoridade de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos.

A Arábia Saudita e e o Bahrein publicaram comunicados idênticos sobre o embargo aéreo imposto em 5 de junho ao vizinho, acusado de "apoio ao terrorismo".

O embargo aéreo "atinge todas as companhias e aviões registrados no Catar, que estão impedidos de pousar nos aeroportos ou transitar no espaço aéreo" dos Emirados, Arábia Saudita e Bahrein, informaram os comunicados.

A medida "não se aplica às companhias aéreas ou aos aviões não registrados no Catar", dizem os três comunicados.

O Catar está isolado na região desde o início de junho, quando Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito e Iêmen decidiram romper relações diplomáticas com o país, acusado de apoiar o terrorismo e de se aproximar do Irã.

A decisão levou a uma série de sanções, incluindo a interrupção das comunicações aéreas, marítimas e terrestres com o pequeno emirado, que importa uma grande parte dos produtos consumidos por seus habitantes. Por isso, o Irã enviou aviões com mantimentos nos últimos dias. / AFP