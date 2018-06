Embate entre governo iraniano e rebeldes mata 41 pessoas BAGDÁ - Um confronto entre tropas do governo do Iraque e militantes de grupos inspirados na Al-Qaeda matou 40 atiradores e um oficial do Exército nesta quinta-feira perto da capital do país, Bagdá, disseram autoridades iraquianas. Enquanto isso, dois ataques a bomba em pontos diferentes do Iraque provocaram quatro mortes.