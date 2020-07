Embates por causa do uso de máscaras em público dividem americanos

Jonah Engel Bromwich / The New York Times, O Estado de S.Paulo

Em qualquer dia, em algum lugar dos Estados Unidos, alguém vai acordar, sair de casa e entrar em uma enorme discussão com um estranho sobre o uso de máscaras. Os gerentes de supermercados estão treinando suas equipes sobre como lidar com os clientes que gritam contra o uso de máscaras.

As brigas começam em lojas de conveniência. Alguns restaurantes até dizem que preferem ficar fechados a enfrentar a ira de vários americanos que acreditam que as máscaras, que ajudam a impedir a propagação do coronavírus, afetam sua liberdade. Joe Rogers, de 47 anos, morador de Dallas, disse que se envolveu em uma briga que chegou às vias de fato na semana passada por causa do uso de máscaras.

Na fila do supermercado, ele viu um cliente atrás dele sem máscara, e balançou a cabeça. O homem perguntou por que Rogers estava olhando para ele, e Rogers novamente balançou a cabeça. "Eu uso um protetor facial completo, a máscara que eles usam quando pulverizam pesticidas", disse ele. "Ele pegou minha máscara e tentou tirá-la." Rogers disse que seu "instinto natural" foi desviar, levantar a mão e derrubar o homem no chão.

Em Dallas, desde 19 de junho, as empresas são obrigadas a garantir que os clientes e a equipe usem máscaras. Rogers disse que, embora ele não tenha batido em outra pessoa há mais de uma década, essa não foi a primeira briga que teve por causa de máscaras. "Eu já participei de várias", disse. "Estive gritando com pessoas que simplesmente não entendem. Se todo mundo usasse uma máscara, isso acabaria”.

O irmão de Rogers, Jason Rogers, candidato à Câmara Estadual do Texas, disse que estava ciente do confronto e expressou apoio ao irmão. "Este é o Texas, você sabe", disse ele. "Fique firme." As máscaras já eram um ponto de inflamação política, e meses de mensagens contraditórias sobre sua utilidade contribuíram para a confusão. Agora, elas alimentam uma briga ideológica.

Uma onda de casos relatados de coronavírus na Califórnia, Texas e Flórida levou autoridades a emitirem novas orientações sobre o uso de máscaras. As evidências sugerem que as máscaras podem ajudar a impedir a transmissão do vírus, mesmo quando usadas por pessoas aparentemente saudáveis.

No início da pandemia, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças disseram várias vezes que aqueles sem sintomas não precisavam usar máscaras. Em 3 de abril, a agência mudou, dizendo que as máscaras deveriam ser usadas em público. Mas o presidente Donald Trump, anunciando a nova orientação, disse: "De alguma forma, não me vejo usando uma máscara" e continuou a aparecer em público sem máscara.

No domingo, depois de meses descartando uma máscara, o vice-presidente Mike Pence exortou os americanos a usá-las. As ordens sobre uso de máscaras com força de lei foram deixadas a critério de cada Estado. Na maioria onde foram relatadas brigas por causa de uso de máscaras, essas ordens foram alteradas recentemente.

O governador Gavin Newsom, da Califórnia, ordenou o uso obrigatório de máscaras em público em 18 de junho. Pouco mais de uma semana depois, Hugo's Tacos, uma taqueria com dois locais na área de Los Angeles, anunciou que fecharia temporariamente porque seus funcionários estavam "exaustos pelos constantes conflitos sobre os clientes que se recusam a usar máscaras."

Ânimos acirrados

O principal executivo da Hugo's, Bill Kohne, disse que foi apenas nas últimas semanas que os encontros se tornaram tão violentos. Sua equipe havia sido confrontada com linguagem racista, disse ele, e ele estava preocupado com a segurança deles. Recentemente, um dos gerentes de instalações de Kohne, supervisionando uma das vitrines, observou cinco brigas sobre uso de máscaras em uma única hora.

"O que mais nos lembramos é que um cliente na janela da picape que foi solicitado a usar uma máscara literalmente jogou um copo de água pela janela no balconista", disse Kohne. "Por que é responsabilidade do restaurante ditar aos seus clientes uma liberdade pessoal de escolher usar ou não uma máscara", questionava o cliente, concluindo: “Vá para o inferno, cara. Feche permanentemente! Faça um favor a todos nós!"

As brigas públicas por máscaras ocorreram com frequência, dizem os funcionários, e superam em muito o grande número de vídeos já capturados por smartphones.

Os confrontos estão ocorrendo mesmo em Estados que têm sido mais consistentes na orientação sobre máscaras. Desde maio, Massachusetts exige que os moradores usem máscaras nos supermercados. Ainda assim, Alli Milliken, 20, que retornou ao seu emprego em uma cadeia de supermercados há várias semanas, viveu um conflito. Ela disse que recentemente um cliente usando uma máscara repreendeu outro cliente sem a proteção.

"O cara sem máscara encolheu os ombros e disse: 'Esse é um país livre. O vírus não é real. Eu posso fazer o que eu quero'', disse Milliken. “O homem mascarado respondeu: 'Eu trabalho em um hospital. Vejo você em breve, amigo." Milliken disse que não recebeu nenhum treinamento ou instrução direta para diminuir o conflito entre clientes.

"Eu não sei como dizer: 'Você deveria estar usando uma máscara'", comentou ela. "Não sei qual é o meu lugar." "Nunca, em um milhão de anos, pensaria que trabalhar em uma mercearia seria considerado um trabalho de alto risco. Isso parte meu coração."

Uma mulher que pediu para manter o anonimato por medo de perder o emprego disse que nas últimas duas a três semanas as brigas por máscaras se tornaram surpreendentemente frequentes. Não era incomum a polícia ser chamada para sua loja três a quatro vezes por dia, disse ela. "Tivemos compradores indo um atrás do outro, empurrando, jogando carrinhos, atropelando os pés das pessoas, tornozelos."

Ela disse que muitos dos funcionários que ela supervisionava já trabalhavam de 12 a 14 horas por dia e o faziam desde março. Também houve conflitos físicos com os compradores. Mesmo oferecendo máscaras aos clientes, o clima não melhorou. "Eles declinam totalmente ou mostram um cartão que diz: 'Você não pode me pedir para fazer isso'".

A briga entre clientes cria uma tensão que não se dissipa depois que a briga termina. Ela não se sente mais confortável andando até o carro sozinha depois que a loja fecha, preocupada com o fato de um cliente irritado estar esperando por ela lá. "Agora, vamos de dois a três funcionários por vez", disse ela.

Na Flórida, onde os casos do vírus têm aumentado rapidamente, o Estado não emitiu nenhuma regra oficial sobre uso de máscaras, deixando a decisão nas mãos de condados, localidades e pequenas empresas. Mas o departamento de saúde emitiu um comunicado público em 20 de junho recomendando máscaras.

Chris McArthur, que administra o café Black and Brew em Lakeland, na Flórida, decidiu começar a exigir que os clientes usem máscaras nas duas unidades da empresa. “Esperávamos que a regra fosse aprovada em uma lei que exigisse isso". Ainda assim, McArthur tomou a decisão.

"Sentimos que, se fizéssemos isso, outras empresas poderiam seguir e nossos clientes poderiam apreciar as medidas de precaução extras que estávamos tomando", disse ele. Ele afirmou esperar que os conflitos não ocorram, mas tem treinado a equipe sobre como responder. "Se um cliente se tornar beligerante, teremos que ligar para a linha de emergência e esperar que a polícia esteja disponível para nos ajudar".