Embora mais fraca, nova tempestade ameaça NY

Meteorologistas disseram que a mais recente tormenta parece mais fraca, mas ainda assim carrega potencial para provocar fortes ventos, de até 104 quilômetros por hora, e tempestades que podem causar mais danos à já enfraquecida infraestrutura da região mais densamente povoada do país. O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, ordenou que a polícia usasse alto-falantes para alertar moradores vulneráveis, muitos deles em moradias de baixa renda.

Os ventos começaram a aumentar na manhã desta quarta-feira em Nova Jersey e algumas comunidades costeiras receberam ordem para saída obrigatória programada para o fim do dia. No entanto, muitos estão decidindo ficar, temerosos de que seus lares vazios sejam saqueados. As informações são da Associated Press.