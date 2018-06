Emboscada curda seguida de confronto deixa saldo de 21 mortos na Turquia

ISTAMBUL - Uma emboscada da guerrilha curda a um comboio militar seguida de um intenso combate no sudeste da Turquia, nesta quarta-feira, 23, já deixou um saldo de pelo menos 21 mortos, sendo cinco soldados e 16 guerrilheiros, informou o escritório do governador da província de Hakkari.

Um comboio militar que percorria uma estrada na montanhosa região de Semdinli, município situado no extremo sudeste do país, foi atingido pela detonação de quatro minas colocadas na estrada por membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PPK). A emboscada deu origem a um prolongado tiroteio, ao qual se somaram helicópteros de ataque e que terminou com a morte de cinco soldados turcos e 16 guerrilheiros, enquanto outros sete militares ficaram feridos.

No início de agosto, a mesma zona montanhosa foi cenário de intensos combates entre a guerrilha e as forças do Estado, que duraram mais de duas semanas. O PKK pegou em armas em 1984 para lutar pela autodeterminação dos aproximadamente 12 milhões de curdos na Turquia e, desde então, mais de 45 mil pessoas morreram em confrontos e atentados.