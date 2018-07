Emboscada mata 7 capacetes-azuis da ONU Sete capacetes-azuis da Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim (Onuci) morreram ontem em uma emboscada no oeste do país. "Segundo um registro provisório, sete capacetes-azuis do Níger perderam a vida em uma emboscada no oeste do país, na região ao sul do povoado de Tai", afirmou um porta-voz da missão da ONU, acrescentando que o local do ataque foi perto da fronteira com a Libéria.