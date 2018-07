Emboscada mata a tiros general aliado de Chávez

Um dia depois de um juiz destituído do Supremo Tribunal ter denunciado a ingerência do Poder Executivo no Judiciário da Venezuela e ter insinuado vínculos entre funcionários civis e militares com o narcotráfico, um general venezuelano foi executado na quinta-feira à noite por desconhecidos no Estado de Anzoátegui, leste do país.

Wilmer Antonio Moreno, de 57 anos, foi morto quando um grupo de criminosos armados aproximou-se de seu veículo numa via pública da cidade de Barcelona e efetuou pelo menos sete disparos. Moreno era considerado um aliado próximo do presidente Hugo Chávez. Até ontem, as autoridades do país não falaram diretamente sobre o caso, noticiado pela emissora estatal VTV, mas membros da oposição sugeriam que uma disputa entre cartéis de drogas estivesse por trás do crime. De acordo com o site do jornal venezuelano El Tiempo, Moreno, que foi dirigente do serviço de inteligência militar, estava acompanhado da mãe e da mulher no momento da abordagem.

"A bandeira da verdade e da honestidade nunca poderá ocultar tudo o que você sabe", tuitou Wilmer Moreno, filho do militar morto, que participara, em 1992, da tentativa de golpe liderada por Chávez contra Carlos Andrés Pérez.

Segundo o jornal El Universal, "o assassinato de Moreno foi qualificado por pessoas próximas ao governo como um ato de pistolagem". Por meio de redes sociais na internet, partidários da oposição atribuem o crime à disputa entre cartéis.

Ex-juiz. O presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, negou ontem que Chávez determine decisões do Judiciário segundo seus interesses políticos, conforme denunciou o ex-ministro da Suprema Corte Eladio Aponte Aponte. O deputado acusou o ex-magistrado de falar o que o governo americano lhe pede.

Já o ex-embaixador dos EUA na Organização dos Estados Americanos Roger Noriega qualificou Aponte - que está em contato com a DEA, a agência antidrogas americana - de "a testemunha perfeita" para as investigações de Washington sobre "os capos do narcotráfico" na Venezuela.

Enquanto isso, em sua página no Twitter, Chávez elogiava programas de seu governo e mandava saudações a colaboradores. O presidente continua em Cuba tratando-se de um câncer. / EFE