Emboscada na Ucrânia mata 10 tropas do governo

Funcionários do Ministério da Defesa da Ucrânia disseram em comunicado que o ataque ocorreu durante uma redistribuição de soldados na cidade de Shakhtarsk, que há vários dias tem sido alvo de conflitos.

Shakhtarsk está localizada em uma das duas estradas que ligam as cidade de Donetsk e Luhansk e está cerca de 20 quilômetros ao sul de onde a aeronave da Malaysia Airlines caiu.

O Boeing 777 foi derrubado com um míssil no mês passado, matando todas as 298 pessoas a bordo. Fonte: Associated Press.