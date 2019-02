Emergência nacional foi usada em vários países para solucionar crises

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de declarar emergência nacional para conseguir a verba necessária para construir um muro na fronteira dos EUA com o México, uma de suas principais promessas de campanha, causou espanto até mesmo entre aliados.

“Vou assinar uma emergência nacional”, disse Trump à repórteres nesta sexta-feira, 15, após anunciar a decisão. “Estamos falando de uma invasão do nosso país com drogas, com traficantes de seres humanos, com todos os tipos de criminosos e gangues”.

"Eu posso fazer isso se eu quiser - absolutamente", ele disse no mês passado, alegando que não precisava de aprovação do Congresso para construir um muro. “Podemos chamar uma emergência nacional por causa da segurança do nosso país. Podemos chamar uma emergência nacional e construir muito rapidamente ”.

A decisão deve dar início a uma batalha jurídica sobre a legalidade da decisão de Trump de usar a declaração de emergência nacional para usar recursos federais sem autorização do Congresso, e especialistas em direito nos EUA vêem o poder do decreto como limitado.

Os presidentes dos EUA declararam regularmente emergências nacionais - já foram 56 decretos. Apesar dos aspectos peculiares da legislação americana, que permite decretar emergência nacional por vários motivos, e da extensão de poderes facultados a um presidente americano quando ele decreta emergência nacional (são 136 poderes adicionais), muitos compararam a decisão de Trump com a de outros governos.

Globalmente, os líderes frequentemente invocam poderes de emergência para lidar com desastres naturais e outras crises que exigem atenção imediata. Nos últimos anos, os líderes estrangeiros também encontraram maneiras de usar o estado de emergência para ampliar seus poderes ou reprimir a dissidência - ocasionalmente por anos a fio. Aqui estão alguns exemplos.

Turquia, tentativa pós-golpe

Após uma tentativa de golpe em julho de 2016 que deixou 250 mortos, a Turquia declarou estado de emergência, expandindo enormemente os poderes do presidente Recep Tayyip Erdogan. Desde então o estado de emergência foi estendido várias vezes.

Ao longo de dois anos, enquanto o estado de emergência permanecia, cerca de 160.000 pessoas foram detidas, incluindo jornalistas e acadêmicos. O escritório de direitos humanos da ONU disse no ano passado que quase o mesmo número de funcionários públicos foram demitidos nesse período. Alguns aspectos da repressão de Ankara durante o estado de emergência poderiam ser chamados de “punição coletiva”, disse a ONU, observando que as detenções sob os poderes de emergência levaram à tortura de alguns dos detidos.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia afirmou que as Nações Unidas fizeram "alegações infundadas que combinam perfeitamente com os esforços de propaganda de organizações terroristas".

França, ataques terroristas

A França implementou um estado de emergência durante a noite de 2015, depois que ataques terroristas chocaram a nação e deixaram 130 pessoas mortas. Os novos poderes deram às autoridades francesas a capacidade de expandir seus esforços de contraterrorismo. A Anistia Internacional disse em um relatório de 2016 que, sob os poderes ampliados, as autoridades poderiam “procurar casas, empresas e locais de culto” sem autorização judicial.

Um grupo de direitos humanos observou que a França foi “certamente confrontada com uma situação excepcional e sem precedentes” após os ataques violentos e mortais que motivaram as medidas de emergência. Mas o grupo de vigilância disse que o grande número de buscas e o baixo número de investigações criminais levantaram "questões sérias sobre até que ponto elas eram necessárias e proporcionadas".

O grupo disse que "entrevistou muitos muçulmanos que acreditavam que as medidas contra eles eram motivadas por suas crenças e práticas religiosas". As autoridades francesas justificaram repetidamente a extensão dos poderes de emergência como um meio razoável para evitar ataques em solo francês.

Venezuela, crise econômica e política

Em 2016, o presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou estado de emergência, alegando que os Estados Unidos e a oposição dentro da Venezuela estavam planejando derrubá-lo. A oposição alegou que a medida era inconstitucional, mas a Suprema Corte do país, aliada do chavismo, confirmou a decisão de Maduro.

O estado de emergência foi estendido várias vezes, à medida que a Venezuela afundou ainda mais em uma crise econômica e humanitária que levou milhões de venezuelanos a fugir do país.

Egito, terrorismo

Em 2017, depois de 45 pessoas terem morrido em atentados à bomba contra igrejas no Egito, o presidente Abdel Fatah al-Sissi declarou estado de emergência, que tem sido prorrogado a cada três meses desde então.

A Human Rights Watch alertou que houve "quase absoluta impunidade pelos abusos das forças de segurança" no Egito. O grupo de vigilância informou que houve desaparecimentos, tortura, execuções extrajudiciais e apreensões de bens sem o devido processo.

“A Lei de Emergência de 1958 dá poderes não controlados às forças de segurança para prender e deter e permite ao governo impor a censura na mídia e ordenar despejos forçados”, disse o grupo./ W.POST