Emirados Árabes anunciam prisão de célula terrorista

"As autoridades de segurança dos EAU, em coordenação com partes relacionadas da segurança da Arábia Saudita, anunciaram a prisão de uma célula organizada do grupo depravado que estava planejando levar a cabo ações contra a segurança nacional de ambos os países e de alguns países irmãos", diz o comunicado da WAM. A expressão "o grupo depravado" frequentemente é usada pelo governo da Arábia Saudita para se referir à organização terrorista Al-Qaeda. O número de suspeitos presos não foi revelado.