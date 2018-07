Emirados Árabes apoiam candidatura de Lagarde ao FMI

A agência citou o ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Obeid Humaid Al Tayer, segundo o qual o apoio dos Emirados Árabes deve-se ao papel de Lagarde no Ministério das Finanças da França e é "em reconhecimentos a seus feitos."

Lagarde está viajando pelo mundo para conseguir apoio a sua candidatura e esteve recentemente na Arábia Saudita e Egito. Ela disse a repórteres no Cairo que tem "forte apoio" do governo egípcio para sua candidatura. As informações são da Dow Jones.