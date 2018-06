Emirados Árabes detêm suspeitos de pertencer à Al-Qaeda

Poucos detalhes foram divulgados a respeito da suposta célula, mas o caso reflete as crescentes afirmações feitas pelos Emirados Árabes e outros países do Golfo Pérsico de que grupos militantes buscam combater os governos da região após a Primavera Árabe.

O país realiza atualmente o julgamento de 94 suspeitos de conspiração, que supostamente teriam ligação com um grupo islamita e com a Irmandade Muçulmana, que governa o Egito.

O comunicado, feito pela agência oficial de notícias WAM, diz que as últimas prisões compreendem sete suspeitos de "nacionalidades árabes", mas não dá maiores detalhes.

O documento diz que as autoridades acreditam que a célula planejava realizar atos "que afetariam a segurança" do país e recrutar outros para ampliar os ataques na região.

Outros países do Golfo anunciaram ter feito prisões de suspeitos que seriam ligados a redes contrárias a seus governo, mas também não divulgaram detalhes. As informações são da Associated Press.