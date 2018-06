Emirados Árabes libertam britânico sequestrado pela Al-Qaeda no Iêmen Os Emirados Árabes Unidos disseram neste domingo que seus militares libertaram um refém britânico que foi sequestrado há 18 meses pela Al-Qaeda no Iêmen. Em um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial WAM dos Emirados Árabes Unidos, as autoridades identificaram o refém britânico como Douglas Robert Semple.