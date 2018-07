Emirados Árabes querem aumentar produção de petróleo

O ministro também afirmou que o mercado de petróleo está bem abastecido e que os Emirados estão atendendo as exigências dos compradores. Sobre os preços, Hamli disse que também está satisfeito. "Estamos satisfeitos com os atuais preços do petróleo e ficaremos assim enquanto nossos clientes estiverem felizes, comprando mais petróleo bruto."

Hamli afirmou ainda que o oleoduto de Fujairah, obra de 400 km que circunda o Estreito de Ormuz, vai funcionar totalmente "até o final do ano ou no primeiro trimestre de 2013". A previsão inicial era de que o oleoduto, que pode transportar 1,5 milhão de barris por dia de petróleo bruto, tivesse um fluxo regular em agosto. As informações são da Dow Jones.