Emirados Árabes reconhecem rebeldes na Líbia Os Emirados Árabes Unidos anunciaram neste domingo que reconhecem o grupo de rebeldes políticos da Líbia como os únicos representantes do país. O pronunciamento ocorre apenas três dias depois de reuniões internacionais sobre formas de ajudar os rebeldes no Conselho Nacional Transicional, sediado no leste da Líbia. Os Emirados Árabes também estão entre os poucos países árabes que contribuem para os ataques da Otan contra as forças militares de Muamar Kadafi.