Emirados inauguram oleoduto que contorna Ormuz

O diretor-geral da municipalidade de Fujairah, onde termina o oleoduto, no Oceano Índico, Mohammed Saif al-Afkham, informou que as autoridades inauguraram o projeto neste domingo. O oleoduto tem início no oeste dos EAU.

A estatal Companhia Internacional de Investimento em Petróleo, que está por trás do projeto, confirmou que o primeiro embarque foi enviado pelo oleoduto, que pode transportar pelo menos 1,5 milhão de barris de petróleo bruto por dia.

O Irã tem repetidamente ameaçado fechar o Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, em retaliação ao embargo internacional imposto sobre as exportações de petróleo do país. Pela via passa um quinto da oferta mundial da commodity. As informações são da Associated Press.