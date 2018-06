Emissoras críticas ao premiê são multadas

As emissoras multadas são Halk TV, Ulusal TV, Cem TV e EM TV. A Halk TV adquiriu uma popularidade incomum na Turquia por ser a única que informa durante 24 horas sobre a onda de protestos que ocorre no país há quase duas semanas. O canal já recebeu uma advertência da RTÜK por exibir um vídeo considerado pelas autoridades como humilhante para o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.

O canal tem uma clara linha ideológica laica e se considera próximo do Partido Republicano do Povo (CHP), o maior da oposição. Ele se tornou popular nos últimos dias por oferecer uma cobertura contínua, quase sempre ao vivo.

Os grandes canais de notícias 24 horas tornaram-se alvo de piada, sobretudo depois que a CNNTürk exibiu, no primeiro dia das revoltas, um documentário sobre pinguins enquanto ocorriam intensas batalhas campais entre os manifestantes e a polícia no centro de Istambul.

Em tom de paródia, o pequeno canal Ulusal TV cortou dias depois a transmissão ao vivo de um discurso de Erdogan para exibir imagens de pinguins. O animal transformou-se no símbolo do que os manifestantes turcos consideram uma flagrante autocensura entre os meios de comunicação mais expressivos do país.

Nos últimos dias, a cobertura foi mais contínua. O site do jornal Radikal, propriedade do grupo midiático Dogan Media, alinhado com a oposição, oferece a imagem de uma webcam ao vivo e durante 24 horas da Praça Taksim, o epicentro dos protestos. / EFE