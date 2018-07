Empreiteiro vai derrubar trecho do muro de Berlim

Na sexta-feira, centenas de manifestantes impediram os funcionários de remover as 19 placas de concreto, cada uma com 1,2 metro de largura, que devem ser demolidas para abrir caminho para uma rua que dará acesso a um condomínio residencial de luxo que está sendo construído nas margens do rio Spree.

Em comunicado divulgado neste sábado, Hinkel disse que sua empresa tem todas as licenças necessárias para retirar as placas de concreto e que a rua a ser construída vai favorecer também a reconstrução de uma ponte destruída durante a 2ª Guerra Mundial. As informações são da Associated Press.