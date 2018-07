Empresa britânica admite ter exportado lixo ao Brasil Uma empresa da Grã-Bretanha, a Edwards Waste Paper, admitiu nesta quinta-feira que exportou ilegalmente 89 contêineres com 15 mil toneladas de lixo doméstico para o Brasil há três anos. A empresa londrina se declarou culpada de transportar o lixo, violando as regras da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), durante uma audiência no tribunal de Old Bailey. Os diretores da Edwards Waste Paper, Simon Edwards e Jonathan Coombe, admitiram a culpa no episódio e deverão receber uma sentença que será emitida pelo tribunal no futuro. A sentença pode incluir multas e um período de prisão.