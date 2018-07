Empresa britânica anuncia que encontrou 'volume significativo' de gás nas Malvinas A empresa britânica Borders & Southern Petroleum PLC anunciou ontem que encontrou gás na plataforma marítima ao redor das Malvinas. O anúncio reforça as expectativas dos habitantes locais, os chamados"kelpers", de transformar o arquipélago em um dos maiores produtores do mundo. Segundo a empresa, "ainda é cedo para ter uma estimativa precisa dos recursos", mas há "volumes significativos" de petróleo na área. Desde as primeiras descobertas de petróleo na região, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, intensificou a reivindicação pela soberania das Malvinas.