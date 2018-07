Empresa chinesa dá bônus a quem namorar colega de trabalho

Muitas companhias consideram que os relacionamentos amorosos entre funcionários são uma potencial fonte de complicações no trabalho, mas uma empresa de tecnologia chinesa vê a questão sob uma ótica diferente.

Com sede no centro tecnológico de Chengdu, no Oeste da província de Sichuan, essa empresa decidiu oferecer a seus empregados um "bônus" de US$179 (R$375) caso eles comecem a namorar um colega de trabalho.

O anúncio do "Bônus Amor" foi feito em 11 de novembro, quando é comemorado uma espécie de dia dos namorados chinês.

A empresa tem cerca de 30 funcionários, boa parte deles solteiros.

Segundo seus executivos, que foram entrevistados pelo jornal chinês People's Daily, a compensação foi criada porque muitos pareciam estar deprimidos e cabisbaixos.

Dar um incentivo para esses empregados abandonarem a vida de solteiro seria uma forma de tentar animá-los.

A empresa também oferece entre US$ 80 e US$ 100 (R$ 167 e R$ 209) para quem namorar empregados de concorrentes.

No caso, porém, o objetivo também é incentivar alguns profissionais a trocarem seu atual trabalho por um posto na empresa que oferece o "bônus amor" - onde eles poderiam ficar mais próximos de seus parceiros.

Se o namoro não der certo, os empregados dessa companhia chinesa pelo menos têm um benefício adicional. Eles também podem tirar uma folga de dois dias para chorar em casa a dor de cotovelo.

Não ficou claro como os funcionários devem "provar" o namoro para receber o benefício.